По результатам третьего этапа испытаний французская биотехнологическая компания Valneva заявила, что в сравнении с препаратом от AstraZeneca, ее вакцина показала куда более высокий уровень нейтрализующих антител.

Об этом сообщается на сайте компании.

В компании также заявляют, что их вакцина - VLA2001 - вызывает широкие Т-клеточные ответы части иммунной системы, которая участвует в длительном иммунитете.

В третьем этапе испытаний участвовали 4012 человек от 18 лет и старше, которые были приглашены из 26 исследовательских центров в Великобритании.

"Мы стремимся как можно быстрее выдать лицензию на нашу дифференцированную вакцину-кандидата и по-прежнему считаем, что сможем внести важный вклад в глобальную борьбу с пандемией COVID-19", - сообщил генеральный директор Valneva Томас Лингельбах.

В будущем компания Valneva планирует испытать вакцину на детях от 5 до 12 лет, а также провести ряд исследований, чтобы оценить эффективность VLA2001 для тех, кто нуждается в ревакцинации.

Препарат от компании Valneva - это инактивированная вакцина, то есть ее главный компонент — нежизнеспособные вирусные частицы. Они не вызывают болезнь, но способствуют возникновению иммунной реакции. Это старая, испытанная технология, которая используется для производства многих других вакцин. Примеры такого типа вакцин от ковида: CoronaVac - препарат китайской компании Sinovac Biotech, Covaxin (Индия), Sinopharm (Ухань, Китай), КовиВак (Россия), BBIBP-CorV (Пекин, Китай).

Также Valneva SE планирует регистрацию своей вакцины у регуляторов США и Европейского союза и получение разрешения на ее реализацию.

В настоящее время акции французского разработчика COVID-вакцины от Valneva уже взлетели на более чем 45%.

Также "Страна" информировала о том, что с начала пандемии COVID-19 Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса. К настоящему времени использовано только около половины из них - 12,3 млн доз.

Напомним, что компания Pfizer выпустит таблетки для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.