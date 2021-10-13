Британские издания написали о том, что российская разведка якобы украла формулу вакцины против коронавируса AstraZeneca, чтобы создать "Спутник V". Однако после опровержения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), инвестировавшего в создание "Спутника", The Sun и Daily Express вынуждены были реагировать.

По утверждению британских таблоидов со ссылкой на безымянных сотрудников MI6, Россия похитила формулу вакцины, чтобы сделать свою собственную.

"Сейчас спецслужбы уверены, что технология была скопирована. Данные были похищены иностранным агентом лично", – написала газета The Sun.

В ответ на эти публикации РФПИ выступил с опровержением.

"Сообщения прессы, что российская вакцина основана на исследованиях, проведенных для разработки препарата Оксфордского университета и компании AstraZeneca, абсурдны. Для быстрой разработки "Спутника V" задействовали платформу аденовирусного вектора человека, тогда как AstraZeneca основана на платформе аденовирусного вектора шимпанзе. Кроме того, уникальность российской вакцины заключается в использовании гетерогенного бустирования (два разных вектора, Ad26 и Ad5, для двух инъекций для достижения более сильного и длительного иммунитета), или комбинированного подхода, в то время как AstraZeneca использует один и тот же вектор дважды", - заявили в РФПИ.

После этого полностью удалила со своего сайта текст о краже газета Daily Express. Затем она выступила с извинениями. А авторы текста в The Sun выпустили исправленную версию с цитатами из заявления РФПИ.

Daily Express признала, что в публикации была представлена ложная информация о том, что создатели вакцины "Спутник V" использовали разработки Оксфордского университета.

"До нашего сведения дошло, что это было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" (НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи) общеизвестна. В статье, опубликованной The Sun, также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций", - написала Daily Express.