Три административно-технических работника посольства США в Москве украли рюкзак у мужчины в баре российской столицы. Их не могут привлечь к ответственности из-за дипломатической неприкосновенности.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

Инцидент произошел еще ночью 18 сентября, жертвой кражи стал детский психолог. Однако в полицию с заявлением он обратился несколько дней назад.

"Потерпевший сообщил, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен его рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей", - сказал Васенин.

По поводу кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". По этой статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Во время предварительного расследования полиция изучила записи камер видеонаблюдения и допросила свидетели. Полицейским удалось установить троих подозреваемых: ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве - военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

Запись с камер видеонаблюдения в моменты кражи и возвращения морпехов в посольство

Профильное подразделение МВД России через МИД России инициировано направление в адрес посольства США в Москве ноты с требованием снять с подозреваемых дипломатический иммунитет, чтобы можно было провести необходимые следственные действия и привлечь их к уголовной ответственности.

В МИД заявили, что в случае отказа от снятия иммунитета подозреваемые должны будут незамедлительно покинуть территорию России.

Обычно иностранцы наоборот становятся жертвами местных воров в Украине или России. Например, "Страна" рассказывала, как в Киеве у туриста из Эквадора карманники вытащили банковские карты и сделали покупок на 10 тысяч долларов.

А несколько лет назад репортера BBC ограбили в московском такси.