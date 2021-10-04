Кража произошла вчера днем в заведении "Хлебный" на Крещатике.

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, приезжий 24-летний одессит, прибывший в столицу работать в медицинской отрасли, зашел в кафе перекусить. В это время его и подкараулили карманники, "дежурившие" в кафе, которые уже стали своеобразной антирекламой для столицы.

Пока медик из Одессы кушал, у него из сумки с помощью ловкости рук и благодаря беспечности потерпевшего украли два паспорта и сумму в гривнах и долларах, эквивалентную 100 тысячам гривен.

Полиция по заявлению потерпевшего начала расследовать уголовное производство по ст.185 УК Украины (Кража), но карманников, сорвавших солидный куш задержать по горячим следам не удалось.

Ранее "Страна" сообщала, как турист из Эквадора стал жертвой киевских карманников. Его обокрали в ночь на 3 октября на улице Московской в Печерском районе столицы.

Мы также сообщали, что в Киеве нашли ученого из Великобритании, потерявшего память и поселившегося на вокзале. Бомжеватого вида англоязычный дедушка длительное время проживал на вокзале на "Выдубичах" словно герой Тома Хэнкса из голливудского фильма "Терминал" без всяких документов.