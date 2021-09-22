Крупная кража произошла 20 сентября в одной из квартир по улице Бойчука в Печерском районе Киева.

Пока 29-летней хозяйки не было дома, в апартаменты проник вор, но не стал переворачивать все вверх дном, а аккуратно открыл ключом домашний сейф и выкрал оттуда более 100 тысяч долларов. После чего так же аккуратно запер сейф и квартиру и унес все сбережения молодой владелицы.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, необычным в этой краже было то, что и дверь в квартиру, и сейф не взламывали, замки не повреждены отмычками. А скорее всего открыты такими же ключами, как и родные.

Еще одна необычная деталь: домушникам свойственно устраивать кавардак в квартире в поисках ценностей. В этом же случае вор оставил после себя порядок. Что натолкнуло криминалистов на мысль: тот, кто выкрал крупную сумму в американской валюте, имел дубликаты ключей от входной двери и от сейфа и прекрасно знал, что там хранится 100 тысяч долларов.

Поэтому оперативники первым делом изучили круг лиц, которые были вхожи в квартиру, включая родных и знакомых. Сама хозяйка подозревает строителя, не так давно делавшего ремонт в ее квартире. По ее версии, он заприметил сейф и имел много возможностей и времени сделать слепок с ключей, по которому потом в любом сервисе можно изготовить дубликаты - это только вопрос времени. Полиция сейчас проверяет эту версию, заведено уголовное производство по части 5 статьи 185 УК Украины (кража в особо крупном размере). Вору грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" рассказывала, как в столице домушники обокрали немку, которая помогала украинским ветеранам.

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