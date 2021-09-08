В Италии снова трагический случай с гражданкой Украины, которая была там на заработках. Наша землячка по имени Анна Бурак, возвращалась домой, как внезапно ей стало плохо прямо в аэропорту Каподичино (он расположен в городе Неаполь - Ред.).

Причем уже мертвую украинку ограбили, у нее таинственно исчезли все более-менее ценные вещи и деньги. Об этом вопиющем случае сообщил в социальной сети Facebook итальянский общественник Лука Абейте.

Сама трагедия произошла еще пять дней назад, 3 сентября. 60-летней украинке стало плохо непосредственно перед посадкой на борт лайнера. Прибывшие по срочному вызову медики не смогли спасти Анну Бурак, несмотря на все свои усилия.

"Кажется, нет предела низости человеческого поколения. Послушайте эту историю. Это Анна. 60-летняя украинка умерла от болезни в аэропорту Каподичино перед выездом в страну к своим близким, которых не видела годами. В суете спасения или после смерти все ее сбережения, которые она намеревалась принести своей семье, таинственно исчезли. Я думаю, что кража - это уже никчемная вещь сама по себе, делать это таким образом превышает пределы толерантности. Прости нас Анна, ты заслужила что-то другое...", - так описал дикую ситуацию Лука Абейте.

Стоит добавить, что Анна Бурак , как и сотни других ее соотечественниц, несколько лет была сиделкой и волонтером в итальянском городке Валло ди Диана.

Сейчас поиском воров, которые не погнушались обокрасть мертвую гражданку Украины занялась полиция Неаполя.

Напомним, ранее "Страна" выясняла, что же именно происходит с нашими заробитчанками в Италии? Здесь в один из периодов за две недели погибли три украинские сиделки.

Также мы рассказывали, что на оживленной трассе в Италии погибла заробитчанка из Украины, у которой дома остались муж и сын.