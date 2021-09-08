Украинка Анна Бурак умерла в Италии, фото: facebook.com/lucaabeteofficialpage

В Италии снова трагический случай с гражданкой Украины, которая была там на заработках. Наша землячка по имени Анна Бурак, возвращалась домой, как внезапно ей стало плохо прямо в аэропорту Каподичино (он расположен в городе Неаполь - Ред.).

Причем уже мертвую украинку ограбили, у нее таинственно исчезли все более-менее ценные вещи и деньги. Об этом вопиющем случае сообщил в социальной сети Facebook итальянский общественник Лука Абейте.

Сама трагедия произошла еще пять дней назад, 3 сентября. 60-летней украинке стало плохо непосредственно перед посадкой на борт лайнера. Прибывшие по срочному вызову медики не смогли спасти Анну Бурак, несмотря на все свои усилия. 

В Италии умерла Анна Бурак заробитчанка из Украины

"Кажется, нет предела низости человеческого поколения. Послушайте эту историю. Это Анна. 60-летняя украинка умерла от болезни в аэропорту Каподичино перед выездом в страну к своим близким, которых не видела годами. В суете спасения или после смерти все ее сбережения, которые она намеревалась принести своей семье, таинственно исчезли. Я думаю, что кража - это уже никчемная вещь сама по себе, делать это таким образом превышает пределы толерантности. Прости нас Анна, ты заслужила что-то другое...", - так описал дикую ситуацию Лука Абейте.

Стоит добавить, что Анна Бурак , как и сотни других ее соотечественниц, несколько лет была сиделкой и волонтером в итальянском городке Валло ди Диана.

Сейчас поиском воров, которые не погнушались обокрасть мертвую гражданку Украины занялась полиция Неаполя.

Напомним, ранее "Страна" выясняла, что же именно происходит с нашими заробитчанками в Италии? Здесь в один из периодов за две недели погибли три украинские сиделки. 

Также мы рассказывали, что на оживленной трассе в Италии погибла заробитчанка из Украины, у которой дома остались муж и сын.

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