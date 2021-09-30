В столице работал дом терпимости, клиентов которого разводили на деньги и избивали мать и сын.

Это вскрылось благодаря обращению в полицию перед минувшими выходными жителя Киевской области, который после визита к жрице любви очутился на больничной койке с проломленной головой.

По словам мужчины, он приехал из пригорода с столицу в поисках развлечений и через интернет нашел телефоны девушек, оказывающих интимные услуги за деньги. Созвонившись с одной из них, он получил приглашение приехать к ней на квартиру на бульваре Леси Украинки. На месте его встретила симпатичная темноволосая девушка, однако до интима дело так и не дошло.

Взяв с клиента аванс две тысячи гривен, ночная бабочка отвлекла его внимание разговорами на разные темы, а когда парень заявил, что не за этим сюда пришел, ответила: мол, свои деньги он обратно не получит, так как девушка уже потратила на него время.

Разгневанный клиент попытался забрать деньги, однако проститутка отработанным движением постучала в стену, и из соседней комнаты прибежал коренастый молодой человек с массивной металлической гантелей в руках.

Ничего не спрашивая у клиента, он несколько раз ударил его спортивным снарядом по голове и вытолкал за дверь.

Со слов наших источников в МВД, потерпевший чудом не умер на лестнице от кровоизлияния в мозг и сумел сам вызвать скорую помощь и полицию.

Несмотря на то, что полиция быстро сумела попасть в квартиру, куда завлекали клиентов и вместо интима "угощали" металлической гантелей, следы преступления были уже замаскированы, а кровь на полу тщательно вымыта.

Хозяйка квартиры заявила, что жертва в этом случае она, так как познакомилась с парнем по интернету, а он заявился к ней домой и пытался изнасиловать. Дескать, она чудом спаслась благодаря тому, что дома был сын-подросток, который защищая мать и в целях самообороны пустил в ход гантелю.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.122 УК Украины - причинение телесных повреждений средней тяжести.

Сейчас потерпевший проходит лечение. По сведениям оперативников, вероятнее всего, таким хитроумным образом мать с сыном зарабатывали на жизнь: завлекали мужчин в квартиру, а после предоплаты силой выгоняли клиентов за дверь. Те же, кто сопротивлялся, получали по голове металлическим спортивным снарядом. Скорее всего, жертвы в полицию ранее не обращались, чтобы жены не узнали об их похождениях к дамам легкого поведения.

Сыну жрицы любви грозит до трех лет тюрьмы за причинение телесных повреждений средней тяжести.

Ранее "Страна" сообщала о жительницах Киевской области, которые организовали бордель в столице.

Также мы писали, что во Львове полиция обнаружила бордель, работавший под видом массажного салона.