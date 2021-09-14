Экс-министр экологии Ливана, глава партии "Аль Таухид Аль Араби" Виам Ваххаб в эфире местного телеканала сравнил украинок и россиянок с работницами секс-индустрии. После этого посольство Украины потребовало публичных извинений.

Слова ливанского политика цитирует ТСН.

"Я сказал ему (президенту Ливана Мишелю Ауну - Ред.), если мы являемся страной проституции, позвольте нам ввести 10 тысяч российских или украинских женщин", - сказал Ваххаб в эфире утреннего шоу на телеканале и добавил, что президент, услышав такое предложение, рассмеялся.

Посольство Украины в Ливане решительно осудило такие слова и унижение достоинства украинских граждан и потребовало публичных извинений перед украинцами.

Публичных извинений от Виама Ваххаба на данный момент так и не прозвучало, однако секретариат СМИ "Партии Аль Таухид Аль Aраби" "направил письмо-извинение в адрес Посольства Украина в Ливане. В письме сказано, что Виам Ваххаб якобы имел ввиду красоту украинских женщин и его неправильно поняли.

"Мы вновь приносим свои извинения украинскому народу, подчеркивая, что в то же время наша убежденность в том, что женщины составляют половину общества и что ни одно общество не сможет осуществить свои мечты и стремления к прогрессу и процветанию, если половина его отсутствует и не способствует процессу строительства", - сказано в сообщении.

Напомним, Верховная Рада запретила в Украине сексистскую рекламу.

Также сообщалось, что нардепов хотят отстранять от участия в заседаниях Рады за сексизм на 5 дней.