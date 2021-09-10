В ходе заседания в пятницу, 10 сентября, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3427, который направлен на противодействие дискриминации по признаку пола и устанавливает штрафы в 10 тысяч за сексизм в рекламе.

За принятие документа в целом проголосовали 307 нардепов.

По данным авторов законопроекта, каждый год в Украине уполномоченному по правам человека и в Госслужбу по вопросам защиты потребителей поступает больше полутысячи жалоб на сексистскую рекламу. Документ определяет, что таковой может считаться реклама, содержащая утверждения о преимуществах одного пола над другим или информацию, которая унижает человека по признаку его половой принадлежности. Также сексизмом считаются стереотипные утверждения о социальных ролях мужчин и женщин.

Законопроект предлагает запретить демонстрировать человеческое тело или какую-либо его часть в качестве исключительно сексуального объекта для привлечения потребителей, в случаях, когда это никак не связано с самим продуктом.

Если рекламу сочтут дискриминационной, то штрафы будут обязаны заплатить не только ее производители, но и заказчики. А за повторное нарушение законы заказчикам рекламы назначается штраф, который может достигнуть 30-кратной стоимости распространенной рекламы или 10 200 гривен.

Напомним, "Страна" писала о том, что нардепов хотят отстранять от участия в заседаниях Рады за сексизм на 5 дней.

Также мы сообщали, как в Украине хотят штрафовать и сажать на 15 суток за сексизм.