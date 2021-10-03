Турист из Эквадора стал жертвой киевских карманников. Его обокрали в ночь на 3 октября на улице Московской в Печерском районе столицы.

Турист, приехавший в Киев всего на четыре дня, чтобы развлечься, вышел из ночного клуба и заметил, что у него пропали телефон Motorolla последней модели, все личные документы (а именно карта вида на жительство в Бельгии, водительское удостоверение родного Эквадора, международные права водителя, карта студента и документ о страховке), а также кошелек с деньгами и банковскими карточками шести разных банков и платежных систем. Наличных в похищенном портмоне было немного, а вот на карточках лежали все его сбережения.

Как узнала "Страна" из собственных источников в полиции, к утру воскресенья ворованными картами рассчитались во многих торговых центрах столицы. Общая сумма покупок составила эквивалент более 10 тысяч долларов.

С помощью знакомых потерпевший написал заявление в полицию. Он остался совсем без средств, и теперь ему придется обращаться за помощью в восстановлении документов в почетное консульство Эквадора (посольства этой страны в Украине нет) и просить родных прислать денег на обратную дорогу.

Полиция завела уголовное производство по статье 185 УК Украины (кража). Вероятнее всего, иностранца обокрали карманники в клубе, однако найти их по горячим следам не удалось.

Ранее "Страна" рассказывала, как в столичном ресторане у бизнесмена-тусовщика из Москвы украли 50 тысяч долларов.

Мы также писали, что на Печерске у австрийского дипломата украли документы и деньги.