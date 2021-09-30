В Киеве, возле станции метро "Печерская", на инспектора по парковке было совершено жестокое нападение.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в четверг, 30 сентября.

Чиновник рассказал, что у метро "Печерская" на ул. Генерала Алмазова, 14 на инспектора по парковке совершено жестокое нападение. Автомобиль Skoda Oktavia АС6241СИ противозаконно запарковался во второй полосе и остановил движение транспорта позади себя. Инспектор нес службу неподалеку и начал выполнять свою работу, но неожиданно получил удары по лицу. На место прибыла скорая и полиция.

По словам Усова, это не первое нападение на представителей мэрии Киева. Чиновник отметил, что инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день, но в этот раз нападение отличалось особенной жестокостью.

Усов заверил, что столичная власть продолжает наводить порядок в парковочном пространстве города и призвал правоохранителей как можно быстрее расследовать нападение на инспектора по парковке.

Константин Усов добавил, что отныне в горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет дежурить и Муниципальная охрана.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что в Киеве должен царить закон и порядок.

Пресс-офицер Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко проинформировала, что в полицию пришло сообщение относительно этого события, и следственно-оперативная группа поедет принимать заявление от пострадавшего. Также она сообщила, что будет проводиться проверка по отношению к данному инциденту.

Пострадавший находится в больнице.

Сообщение от Константина Усова по поводу инцидента. Источник: Telegram/Константин Усов

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