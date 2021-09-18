Громадный куш сорвали автоворы-барсеточники вчера вечером на парковке возле сетевого сумермаркета "Novus" на улице Иоанна Павла II в Печерском районе столицы.

По информации наших источников в МВД, некий киевлянин, проживающий на Дарнице, оставил в своем авто марки "Seat" сумку с огромной суммой -1,45 млн гривен и преспокойно ушел за покупками.

Так как рядом много элитных домов - к примеру тот же ЖК Бульвар Фонтанов, покупатели в этот маркет ездят не простые.

Вероятно поэтому воры, вскрывающие чужие автомобили путем считывания сигнализации и заняли там позиции подыскивая подходящую жертву для наживы, которая оставит какие-то ценности без присмотра.

Заглянув через окно автомобиля "Seat"и увидев в салоне увесистую сумку, воры решили вскрывать авто, вероятно, даже не догадываясь какой сюрприз их там ждет.

Хватившись денег потерпевший сразу вызвал полицию, заведено уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины-Кража в особо крупном размере. В случае поимки ворам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Полиция на месте происшествия обработала двери автомобиля специальным порошком и обнаружила отпечатки пальцев, которые вероятнее всего принадлежат жуликам, вскрывшим чужой автомобиль .Если воров уже задерживала полиция, то их "пальцы" есть в базе и их поимка только вопрос времени.

Ранее "Страна" сообщала, что на Печерске грабители на белой "Dacia Logan" вырвали у жертвы сумку с 860 тысячами гривен.

Также мы рассказывали, что на Печерске из помещения СТО воры вынесли сейф с полумиллионной суммой.