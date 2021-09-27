Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск жителя Деснянского района столицы к Киевсовету.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК в понедельник, 27 сентября.

Податель иска просит суд признать противоправным и недействительным решение Киевсовета, которым был определен перечень парковочных площадок, закрепленных за КП "Киевтранспарксервис", с которых будет взиматься сбор за места для парковки транспортных средств.

Речь идет о решении Киевсовета от 31 августа 2021 года № 2185/2226 "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в городе Киеве".

По мнению подателя иска, при подготовке и принятии обжалуемого решения Киевсоветом были нарушены требования налогового и земельного законодательства.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Конституционном суде рассматривают законность выписанных владельцам авто штрафов по данным видеофиксации.

Также мы писали, что Окружной административный суд Киева отказался признать незаконным включение ковида в перечень особо опасных болезней.