Что решил КСУ, пока неизвестно. Фото: Facebook/ ConstitutionalCourtofUkraine

Большая палата Конституционного суда 9 сентября выясняла, законно ли брать штраф за нарушение, зафиксированное дорожной камерой, с владельца автомобиля. Ведь за рулем не обязательно всегда находится именно он, поэтому истцы по делу предлагают наказывать гривней непосредственных нарушителей.

Подробности разбирательства изложены в Фейсбуке КСУ.

Заседание включало открытую и закрытую части.

На открытой части пленарного заседания суд изучал дело по объединенными конституционным жалобам Алены Забары и Гагика Мартиросяна относительно соответствия Конституции положений части первой статьи 142 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также Надежды Копыловой - о соответствии Конституции положений части первой статьи 142 и части пятой статьи 2791 того же Кодекса.

Авторы ходатайства просили КСУ проверить на соответствие Конституции предписаний Кодекса, предусматривающих:

  • административную ответственность за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, которую несет физическое лицо или руководитель юридического лица, на которых зарегистрировано транспортное средство;
  • постановление о наложении административного взыскания за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), без участия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Заявители утверждают, что оспариваемые положения Кодекса не соответствуют ряду норм Конституции, поскольку предусматривают возможность привлечения к административной ответственности человека, на которого зарегистрирован автомобиль, даже если он не совершал правонарушения.

Суд заслушал объяснения участников конституционного производства: Забару, адвоката Артура Мартиросяна, постоянного представителя Верховной Рады в КСУ Ольгу Совгир и представителя президента в КСУ Федора Вениславского.

Суд исследовал материалы дела на открытой части пленарного заседания, после чего перешел к закрытой части для принятия решения.

О том, к какому вердикту он пришел, не сообщается.

Скриншот из Фейсбука КСУ

Ранее "Страна" сообщала, что апелляционный суд признал незаконными ручные камеры TruCam для фиксации превышения скорости.

Также мы перечисляли, на каких дорогах с 10 сентября заработают еще 20 камер фиксации нарушений ПДД.

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