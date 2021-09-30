Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения.

Поправки найдут отражение как в экзаменационных билетах для тех, кто сдает на права - так и на дорогах страны.

Правила записаны на 48 страницах. "Страна" прочла их и вычленила главные новшества в ПДД. Часть из них уже работает, часть - появятся с 1 ноября этого года.

Места для перехода дороги

В новых правилах переходным переходом называется называется не только часть проезжей части, но также островки безопасности и разделительные полосы. То есть переходить дорогу там теперь можно.

Для островка безопасности появился отдельный знак. Напомним, что водителям его запрещено пересекать, а тем более - совершить там остановку.

Все три разметки теперь могут быть и на нерегулируемом, и на регулируемом пешеходном переходе.

Разметка №2 теперь обозначает пешеходный переход с повышенной вероятностью возникновения ДТП. Самая нижняя - красно-белая - место перехода людей с нарушением зрения.

Приближение к пешеходному переходу

Ломаная линия будет предупреждать о приближении к пешеходному переходу, где нужно быть особенно осторожным.

Приближение к дороге с круговым движением

Желтая разметка с прерывистыми полосами информирует водителей о приближении к участку дороги, где организовано круговое движение.

Специальная остановка для такси

Водители такси не могут останавливаться в местах для маршрутного транспорта. При этом у них появятся свои зоны, выделенные желтым.

Велосипедисты должны ездить по правилам

Велосипедисты должны пересекать дорогу по велосипедному переезду.

В случае его отсутствия - руководствоваться сигналами регулировщика или светофорами. То есть соблюдать те же правила, что и другие участники движения.

Велосипедисты должны будут ориентироваться по дорожным знакам.

Появится знак знак "Велопешеходная зона". В ней запрещено движение автомобилей.

Остановка перед станцией патрульной полиции

Знак "Контроль" может устанавливаться перед дорожной станцией патрульной полиции. Проезжать его без остановки запрещается.

Отметим, что по факту такие знаки полиция выставляет и сейчас. Теперь их, видимо, решили узаконить.

Движение с цепями против скольжения

Начало действия знака, где можно ехать с цепями против скольжения. Конец действия знака - такой же, перечеркнутый красной линией.

При этом цепи должны будет установлены не менее чем на двух ведущих колесах автомобиля.

Пешеходный переход по диагонали

В некоторых населенных пунктах появятся диагональные пешеходные переходы.

Они будут применяться только на регулируемых перекрестках, на которых светофоры не переходят в режим желтого мигания.

Правда, что делать, если они в него таки перейдут - непонятно.

Включение ближнего света вне населенного пункта

Знак "Показания общих ограничений скорости" теперь в том числе информирует об обязательном включении дневных ходовых огней или фар ближнего света вне населенных пунктов.

Знак "Тоннель"

Знаком "Тоннель" обозначается участок дороги, где есть тоннель протяженность 1000 километров и более. В нем запрещаются любые маневры, кроме движения прямо.

Знак "Платная дорога"

Несмотря на отсутствуе платных дорог в Украине, Кабмин ввел соответствующий знак.

Где в Украине хотят построить платные дороги и сколько придется платить - в материале "Страны".

Автоматическая фото- и видеофиксация

К значению знака "Фото- и видеофиксация" добавили слово "автоматическая". То есть сам знак не меняется.

Цвет автозаправок

Дорожный знак автозаправки теперь будет нарисован цветом топлива, которым там можно заправиться. Бензин - черный, газ - синий, электричество - зеленый.

Отдельно появится и знак заправки для электрокаров.

Парковка под углом 30, 45 и 60 градусов

Среди знаков "Способ парковки транспортного средства на стоянку" (возле тротуара, с заездом на него и т.д.) появятся требования парковать авто на углом 30, 45 и 60 градусов.

Знак "Ограничение по температуре"

Появится знак "Ограничение по температуре", который будет действовать с двумя другими знаками.

Под этот знак нельзя будет ехать грузовикам более 24 тонн с грузом более 7 тонн при температуре более 28 градусов.

Остановка и стоянка возле разметки желтого цвета

Разметка желтого цвета определяет место проезжей части, где запрещено совершать остановку. В новых правилах вышло уточнение: остановка запрещена только с той стороны дороги, где она нанесена.

Что в общем-то было и так понятно.

Это же касается желтой прерывистой. Стоянка запрещена только с той стороны дороги, где она нанесена.

Желтая разметка, запрещающая выезд на перекресток

Желтая коробчатая, она же вафельная, разметка запрещает выезд на перекресток при возникновении пробки.

Водитель должен ждать зеленого сигнала светофора, не выезжая на нее. Остановка на ней запрещена.