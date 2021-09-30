Кабинет министров Украины утвердил проект изменений Правил дорожного движения. Постановление подготовило Министерство инфраструктуры.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Часть изменений коснутся движения велосипедистов. В частности вводится новое определение велосипедных дорожек и понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда. Также регламентируются перемещения велосипедистов, их права и обязанности.

Помимо этого, введут новые дорожные знаки:

жилой зоны,

пешеходной дорожки,

начала населенного пункта и его окончания,

направления поворота,

места разрешенной остановки и стоянки,

запрета движения транспортных средств и другие.

Также введут новую разметку для "лежачего полицейского", мест для парковки автомобилей вдоль дорог, приближения к кольцевой развязке. А к вертикальной разметке добавят новую, желто-красного цвета.

Напомним, 28 сентября в Украине включили двадцать новых камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Также "Страна" сообщала, что к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.