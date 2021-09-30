Новые знаки и желто-красная разметка. В Украине изменят правила дорожного движения
Кабинет министров Украины утвердил проект изменений Правил дорожного движения. Постановление подготовило Министерство инфраструктуры.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Часть изменений коснутся движения велосипедистов. В частности вводится новое определение велосипедных дорожек и понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда. Также регламентируются перемещения велосипедистов, их права и обязанности.
Помимо этого, введут новые дорожные знаки:
- жилой зоны,
- пешеходной дорожки,
- начала населенного пункта и его окончания,
- направления поворота,
- места разрешенной остановки и стоянки,
- запрета движения транспортных средств и другие.
Также введут новую разметку для "лежачего полицейского", мест для парковки автомобилей вдоль дорог, приближения к кольцевой развязке. А к вертикальной разметке добавят новую, желто-красного цвета.
Напомним, 28 сентября в Украине включили двадцать новых камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Также "Страна" сообщала, что к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.