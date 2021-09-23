В Киеве водитель иномарки пытался избежать платы за парковку оригинальным способом. Для этого он прикрыл номера своей машины медицинской маской.

Соответствующее видео публикует Телеграмм-канал "Kievmap".

Черный автомобиль Mercedes-Benz G-класса заметили возле красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На кадрах запечатлено, что часть цифр на задних и передних номерах машины накрыты голубыми медицинскими масками. При этом сам автомобиль припаркован с нарушением ПДД.

В полиции заявили, как пишет "Obozrevatel", что водителю грозит административная ответственность в виде штрафа 850 гривен за сокрытие номеров и 340 гривен за неправильную парковку.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве водитель Alfa Romeo припарковался на газоне ВДНХ. Однако самостоятельно покинуть место незаконной парковки у него не получилось и пришлось вызывать помощь.

Также сообщали, как в столице водитель мусоровоза креативно проучил героя парковки. Он заблокировал машину нарушителя мусорными контейнерами, и нарушителю пришлось собственноручно вызволять ее из "плена".