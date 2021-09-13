В Киеве водитель итальянского авто марки Alfa Romeo припарковал свой автомобиль прямо на газоне. Однако самостоятельно покинуть место незаконной парковки у него не получилось и пришлось вызывать помощь.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на территории ВДНХ. Водитель припарковал свой Alfa Romeo на газоне. Но выехать с газона у него самостоятельно не получилось и пришлось вызывать эвакуатор.

Как видно на фотографиях с места событий, автомобиль повредил газон - на нем остались глубокие борозды. Стоит отметить, что такая парковка - это нарушение установленных в Украине правил.

Напомним, летом в Киевской государственной городской администрации (КГГА) объявили о планах брать плату с водителей за парковку на придомовой территории, которая принадлежит столице.

Также "Страна" сообщала, что в августе этого года в Киеве полностью остановилась работа Инспекции по парковке, правоохранители изъяли сервера и рабочие станции ведомства. Руководителям и части сотрудников объявили о подозрении в превышении служебных полномочий.