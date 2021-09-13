Автомобиль припарковался прямо на газоне. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве водитель итальянского авто марки Alfa Romeo припарковал свой автомобиль прямо на газоне. Однако самостоятельно покинуть место незаконной парковки у него не получилось и пришлось вызывать помощь.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на территории ВДНХ. Водитель припарковал свой Alfa Romeo на газоне. Но выехать с газона у него самостоятельно не получилось и пришлось вызывать эвакуатор.

Как видно на фотографиях с места событий, автомобиль повредил газон - на нем остались глубокие борозды. Стоит отметить, что такая парковка - это нарушение установленных в Украине правил. 

Авто припарковали на газоне киевского ВДНХ

Авто припарковали на газоне киевского ВДНХ

Авто припарковали на газоне киевского ВДНХ

Авто припарковали на газоне киевского ВДНХ

Авто припарковали на газоне киевского ВДНХ

Напомним, летом в Киевской государственной городской администрации (КГГА) объявили о планах брать плату с водителей  за парковку на придомовой территории, которая принадлежит столице

Также "Страна" сообщала, что в августе этого года в Киеве полностью остановилась работа Инспекции по парковке, правоохранители изъяли сервера и рабочие станции ведомства. Руководителям и части сотрудников объявили о подозрении в превышении служебных полномочий. 

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