В Подмосковье неизвестные украли медали олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной, пока она ужинала с мужем.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

"Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке… не на видном месте", - рассказала спортсменка.

При этом медали в сейф Веснина не убрала, поскольку незадолго до кражи показывала их детям в теннисном клубе.

"В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы", - добавила 35-летняя теннисистка.

Уточним, что Елена Веснина стала чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряной призеркой Олимпиады в Токио в миксте. Всего на ее счету победы в трех турнирах Большого шлема и Итоговом турнире WTA.

Ранее "Страна" сообщала, что чемпионка Олимпийских игр в Токио по прыжкам на батуте среди женщин Чжу Сюэин из Китая обнародовала в соцсети фото своей золотой медали, с которой облупилось покрытие.

Также мы рассказывали, как в прошлом году в Днепре у израильского спортсмена украли лодку стоимостью 15 тысяч евро.