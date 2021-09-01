В конце августа в городе Здолбунов, который расположен в Ровенской области, мужчина украл кусок медной трубы в здании больницы для пациентов с коронаиврусом. По этой трубе кислород поступал в реанимационное отделение больницы. Вору грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

В отделение полиции 26 августа проступило сообщение о том, что в больнице украли медную трубу, по которой поступал кислород в реанимационное отделение. Как выяснили правоохранители, вором оказался 32-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения полиции из-за краж и преступлений, связанных с наркотиками.

Оказалось, что мужчина ранним утром проник на территорию больницы и металлическими щипцами отрезал и украл 19 метров трубы, которую в тот же день сдал в пункт приема металла за 1200 гривень. Во время кражи никто из пациентов не находился на ИВЛ, поэтому обошлось без пострадавших. Вору сообщили о подозрении, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее подобный случай произошел в Винницкой области - подростки украли трубу, по которой поступал кислород для пациентов больницы.

Также сообщалось, что в Мариуполе антипрививочники украли вакцины от Covid-19.