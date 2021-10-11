В Днепре две женщины на детском празднике решили украсть тыкву. Они "незаметно" взяли ее и быстро положили в сумку. Инцидент произошел на празднике для детей, который называется "Тыква".

Об этом сообщает местная жительница Одарка Белая в Facebook 11 октября, в понедельник.

Две взрослые женщины пришли на это мероприятие с большой черной сумкой и быстро спрятали туда тыкву. На видео видно, что они радуются "трофею".

В сети люди говорят, что ситуация позорная. Они отмечают, что тыква стоит около 10 гривень. Зачем местные жительницы украли овощ у детей, не сообщается.

Женщины украли тыкву на детском празднике. Источник: Facebook/Одарка Белая

Кража тыквы в Днепре на детском празднике. Источник: Facebook

Ранее "Страна" писала, что селянину из Ровенской области грозят пять лет тюрьмы за катание на грузовике с картошкой. Житель села угнал у соседа грузовик с картофелем и гонял на нем по селу ради забавы.

Также мы информировали, что в Харькове мужчина угнал автомобиль "ГАЗель", загруженный картофелем на сумму 28 тысяч гривен. Злоумышленник утверждал, что угнал авто, поскольку владелица машины не заплатила ему за ремонтные работы.