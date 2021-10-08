Курьезный случай произошел в Черницах Ровенской области. Житель села угнал у соседа грузовик с картофелем и гонял на нем по селу ради забавы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, мужчина на автомобиле ГАЗ вернулся с поля, где загрузил машину картофелем. Загнать во двор грузовик не удалось из-за другого авто, поэтому его временно оставили у ворот.

Пока водитель организовывал место для грузовика во дворе, его 35-летний сосед украл авто с картофелем. Он гонял на нем по селу примерно полчаса, после чего врезался в картофелекопатель. В полиции заявили, что таким образом мужчина развлекался.

На месте инцидента горе-угонщика проверили на наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал 1,9 промилле. Скучающему мужчине теперь грозит до пять лет лишения свободы и штраф за пьяное ДТП.

В Ровенской области пьяный селянин угнал грузовик с картошкой. Фото: полиция Ровенской области

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове пьяный автомеханик угнал "ГАЗель" с картошкой вместо оплаты за ремонт машины.

Также мы информировали, что в Киеве пара пыталась угнать у продавца BMW, которое они посчитали клоном своей машины. Как они объяснили позже, их целью было доехать до ближайшего отделения полиции.