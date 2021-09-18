В школе села Большая Севастьяновка Уманского района Черкасской области учительница принуждала детей носить тыквы с бахчи. В результате дети перепачкались и перегрелись, так как на улице было довольно жарко. Свое поручение педагог назвала воспитанием трудом.

Об этом случае пишет сайт "Обо всем" со ссылкой на маму одного из учеников Наталью Мацикуру.

Женщина встретила сына после школы 13 сентября грязного и в репейнике. Мальчик сообщил, что его вместе с одноклассниками заставили носить тыквы с бахчи.

"Сын учится в шестом классе школы Большой Севастьяновки. Там до сих пор продолжают использовать детский труд. На днях при высокой температуре воздуха, +25 градусов, детей заставляли в течение двух уроков трудового обучения носить тыквы, при этом они не были предупреждены ни о головных уборах, ни о сменной одежде. Младший сын пожаловался на головную боль, на что учительница ответила, что он не будет работать, только если принесет справку. Она еще и подчеркнула, что если дети не будут трудиться, то получат соответствующие оценки", - рассказала Мацикура.

Женщина пожаловалась учительнице, однако ей не объяснили, почему принудили детей работать на бахче.

"Я обратилась к классному руководителю с вопросом, почему мои дети пришли из школы в репейнике и грязные, с черными кругами под глазами. Ответа я не получила. Это уже не первый подобный случай. Вчера мы с мужем и детьми ездили с письменным обращением по поводу "тыквенного" вопроса к председателю общины, а в школе заметали тыквенные следы. Муж позже поехал, хотел увидеть площадь тыквенной плантации на школьных участках (ориентировочно 15-20 соток) и вот что сфотографировал: тыквы исчезли, сорняки тоже. Видны свежие следы дисковой бороны. Интересно, почему такая спешка? К чему готовится директор? В пятницу обращусь в прокуратуру по поводу неправомерного использования труда детей в школе", - предупредила Наталья.

Женщина заявила, что не оставит просто так ситуацию и потребует должного наказания для учителя.

"Я сама работала учительницей (25 лет педстажа). Все их правила знаю и не оставлю все это просто так", - сказала Наталья.

Она уже обратилась за помощью к образовательному омбудсмену, чтобы выяснить, почему ее ребенка заставляют уроках носить тыквы, прикрываясь трудовым воспитанием.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев прокомментировал ситуацию и признал, что не совсем понимает, зачем и куда детям нужно было носить тыквы.

"Первое, что следует сделать, - обратиться к директору с заявлением, чтобы предоставил копию учебной программы по трудовому обучению, где указана тема "Перенос тыкв". Если такой темы в учебном плане нет, то можно предположить, что в этой школе практикуется принудительная детский труд. Я буду общаться со школой по поводу этой ситуации", - заверил Горбачев.

Между тем еще одна местная жительница Надежда Степанченко подтвердила использование детского труда на уроках: мол, это привычное дело. По ее словам, ее ребенка даже со справкой об астме заставляют работать наравне с другими.

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