В Волынской области суд вынес вердикт по делу несовершеннолетней, которая 14 февраля 2020 года обокрала женщину с инвалидностью, вытащив у нее мобильник. Интересно, что на момент кражи воровка училась в 9-м классе и была беременна.

Обстоятельства дела изложены в приговоре Гороховского районного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Кража произошла в городе Горохов у входа в аптеку "Подорожник". Уроженка города Киверцы, ученица школы в селе Сельцо, вытащила мобильный телефон из сумки, которая висела на инвалидной коляске хозяйки гаджета.

Добычей несовершеннолетней преступницы стал недорогой телефон Prestigi. Потерпевшая женщина-инвалид оценила ущерб от кражи в 1 267 гривен.

Во время судебного заседания девушка признала вину в инкриминируемом правонарушении, сказала, что раскаивается, и заверила суд в том, что больше так поступать не будет. Также она попросила не наказывать ее строго, а назначить штраф.

Ее адвокат, представители службы по делам детей и ювенальной превенции поддержали позицию обвиняемой.

Потерпевшая же на суде не присутствовала, однако направила заявление о том, что каких-либо претензий материального и морального характера к обвиняемой не имеет, а относительно наказания полагается на мнение суда.

Последний признать девушку виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 850 гривен. Также суд постановил уплатить государству 785 гривен за проведение судебной товароведческой экспертизы.

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