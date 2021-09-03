В среду, 1 сентября, в Киеве патрульных вызвали на проспект Академика Глушкова по поводу кражи телефона из магазина. Работник рассказал, что к ним пришел клиент, желавший купить телефон в кредит.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время оформления необходимых процедур мужчина предоставил свой паспорт и разрешил сфотографировать его с документом. В дальнейшем клиент ожидал завершения процедуры за столом, на котором лежал телефон.

Персонал магазина предоставил патрульным видео, как гражданин разглядывает гаджет, кладет его в рюкзак и выходит, воспользовавшись тем, что продавцы отвлеклись.

Патрульные взялись проверять предполагаемого вора по паспортным данным. Инспекторы выяснили его адрес проживания и отправились в дом.

Мужчину встретили на балконе общего пользования. Свою причастность к происшествию он сначала отрицал, а потом признался, что рюкзак с телефоном, в который он уже успел вставить свою карточку находится в квартире.

Патрульные задержали мужчину. Для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации его действий задержанного, вместе с вещами, доставили в Голосеевское управление полиции.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

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