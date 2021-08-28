Прокуратура направила в суд обвинительный акт против двух лиц, которые занимались незаконной прослушкой телефонов, нарушая тайну телефонных переговоров.

Об этом заявила пресс-служба ОГПУ.

Как установило следствие, преступную группу организовали действующий и бывший оперативные работники ГУ полиции в Черкасской области. Они занимались прослушиванием телефонных переговоров людей за деньги. Они использовали спецсредства, которые предназначаются для негласного снятия информации.

В результате полиция задержала экс-оперативника ГУ Нацполиции в Черкасской области после передачи очередной информации и получения за нее 2 тысячи долларов. Позже подозрение вручили и действующему сотруднику полиции после проведения судебных экспертиз.

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