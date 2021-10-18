Министерство здравоохранения Украины, которое разрешило комбинировать в Украине вакцины Moderna и Pfizer, не ведет переговоры о дозакупке ковидной вакцины Moderna, но надеется на дополнительные поставки этой вакцины в рамках программы COVAX.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Относительно дозакупки вакцины Moderna сейчас переговоры не ведутся, но есть отдельная опция получения этой вакцины в рамках механизма COVAX. Сейчас ведутся переговоры о том, сколько именно доз этой вакцины может предоставить Украине этот механизм, это еще в процессе", - сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

При этом он отметил, что люди, которые получили первую дозу вакциной Moderna, на вторую дозу могут получить вакцину Pfizer.

"Те люди, которые первой дозой были вакцинированы вакциной Moderna, смогут завершить свой курс вакцинации такой же вакциной или вакциной Pfizer, есть соответствующее решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), о том, что это равнозначно", - сказал он.

Напомним, в США разрешили колоть третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna. И в Украине министр здравоохранения Ляшко спрогнозировал, что населению вскоре придется получать бустерные дозы вакцин.

Как сообщала "Страна", для борьбы с COVID-19 в Украину было поставлено 2,2 млн доз вакцины Moderna. И в Украине эта вакцина осталась только для второй дозы прививки от коронавируса.