В немецких городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене просроченную вакцину получили 840 человек.

Об этом сообщает Bild.

Так, власти не ожидают каких-либо негативных последствий для привитых. По предварительной информации, причиной такой ситуации стала неверная маркировка упаковки, где указанный срок годности был дольше допустимого. На три месяца вместо 30 дней.

В то же время местные врачи утверждают, что не видят повода для беспокойства. Отмечается, что режим хранения лекарства не был нарушен, ведь вакцины "все время держали в холодильнике".

Представительница центра иммунизации Зиндельфингена уже заявила, что нарушение сроков прививки никак не влияет на эффективность препарата.

Напомним, Виктор Ляшко заявил, что сдавать анализ крови на антитела после вакцинации от COVID-19 не требуется, а недавно перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации. То есть уже не придется ждать полгода после болезни.

Ранее американские исследователи сообщили, что выработка антител после получения вакцины Moderna против Covid-19 выше, чем после прививки препаратом Pfizer.