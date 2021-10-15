В Украине может быть введена дополнительная (бустерная) вакцинация от коронавируса. Такой вероятности не исключает министр здравоохранения Виктор Ляшко, но при этом добавляет, что в стране пока не тот охват вакцинацией, чтобы решать вопрос бустерной дозы.

Об этом передает "Радио Свобода".

"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная, или повторная двойная вакцинация. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, до одной дозы или до полного курса прививки как можно большего количества взрослого населения", - сообщил Ляшко.

Он в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться.

"И все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье. И не нужно сейчас играть в лотерею, достаточно ли у меня будет там титров антител после перенесенной болезни или не достаточно, инфицируюсь или не инфицируюсь. Просто сделайте прививки и будьте спокойны! Придерживайтесь карантина", - говорит Ляшко.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав предлагает расширить список работников, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Также мы сообщали, что третья прививка от коронавируса стала обязательной для получения ковид-паспорта в Израиле.