В среду, 20 октября, появились новые тревожные данные о масштабе коронавирусной эпидемии в Украине. Общее число зараженных COVID-19 за минувшие сутки выросло в стране еще на 18 912 человек.

Напомним, что вчера, 19 октября в стране официально было выявлено 15 579 новых случая заражения. Умерли за минувшие сутки 495 человек.

Всего же с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 61 843 жертвы.

Новые официальные данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 7 605 человек (с начала эпидемии 2 344 799 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 447 детей и 435 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу - 8 207 901 человека. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные люди, заявляют в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1 606), Днепропетровской области (1 253), Харьковской области (1 242), Запорожской области (1225) и Донецкой области (1040).

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 20 октября. С начала пандемии на планете уже 241 553 899 человек заразились СOVID-19. Умерли за этот же срок - 4 912 909 человек.

Напомним, что "Укрзализныця" объяснила, с какими справками и кого пустят в поезда с 21 октября.

Также "Страна" сообщала, что в ВОЗ назвали сроки окончания пандемии, но не исключили, что с коронавирусом придется уживаться и дальше.