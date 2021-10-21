На самом популярном украинском сайте интернет-объявлений OLX с ужесточением карантина начали появляться предложения для непривитых граждан. Предприимчивые пользователи предлагают ходить за покупками вместо тех, у кого нет сертификата о вакцинации, или подержать очередь на укол.

В основном подобные предложения публикуют жители Кривого Рога и Днепра, хотя есть подобные объявления и из Львова, Николаева, Харькова и других городов.

"Скуплюсь за вас в любых магазинах, кафе и ресторанах", - предлагает некий Валерий из Днепра.

Он добавляет, что имеет на руках сертификат в приложении о полной вакцинации.

"График работы плавающий, поэтому желательно договариваться заранее. Подробности по телефону, Вайберу, Телеграму. Только ручная кладь", - оговаривает автор объявления.

"Скуплюсь за вас в магазине если не имеете сертификата COVID. Сделаю покупки за вас, если не имеете возможности в связи с карантином. По всем вопросам по телефону", - вторит Валерию Анастасия из Кривого Рога.

А Тим из Днепра предлагает отстоять за клиентов очередь на вакцинацию.

"Займу и отстою за вас очередь на вакцинацию. Вам останется лишь подойти, когда я вас наберу, и сделать укольчик. Все быстро и просто, а главное - комфортно", - пишет мужчина.

За свои услуги авторы объявлений готовы брать от 100 гривен.

Прошлой весной, во время тотального локдауна, "Страна" рассказывала, как украинцы массово сдавали в аренду собак для прогулок во время карантина.

Мы также описывали обстановку в Днепре, где в кафе пускают по сертификатам и огромные очереди в центрах вакцинации.