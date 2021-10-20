Украинские полицейские разоблачили десять человек, которые около года подделывали результаты ПЦР-тестов на коронавирус для жителей разных регионов страны.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что 27-летний уроженец Запорожья предложил своему папе, который владеет туристическим агентством, подделывать ПЦР-тесты на коронавирус для клиентов фирмы. К участию в преступном плане он привлек также своего брата и знакомых.

В итоге, около года 10 человек с помощью социальных сетей и мессенджеров предлагали услуги по выдаче бумажных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Они предоставляли услуги жителям разных регионов Украины. Причем действовали они от имени бактериологических лабораторий.

"Установлено, что группа лиц получала заказ через мессенджер и подписку в размере 400 грн. После этого они создавали поддельные документы, содержащие реквизиты медицинской лаборатории, и отдавали их за денежное вознаграждение заказчикам, в том числе через турагентство отца организатора", - сказано в сообщении.

Во время обысков на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей в офисах и по месту жительства фигурантов были обнаружены и изъяты компьютерная техника, смартфоны, банковские карточки, прибор для изготовления поддельных печатей и штампов, поддельные печати и штампы украинских медицинских лабораторий и отдельных врачей.

На данный момент решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст . 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 325 (мошенничество, подделка документов, штампов и печатей, незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, а также нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в Харькове разоблачили сотрудников турагентства и медлаборатории, которые продавали поддельные ПЦР-тесты.

Также сообщалось, что в Киеве разоблачили пару, которая продавала поддельные ковид-сертификаты и ПЦР-тесты через чат-бот.