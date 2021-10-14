В Харькове сотрудники туристического агентства и медицинской лаборатории продавали поддельные негативные результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сотрудники турагентства и медлаборатории продавали негативные результаты тестов на коронавирус своим клиентам, чтобы те могли выехать за пределы Украины.

Сначала, по данным следствия, сотрудники турфирмы предлагали своим клиентам купить результат ПЦР-теста, потом клиенты перечисляли им деньги и высылали фотографии своих загранпаспортов.

Затем в медлаборатории изготавливали поддельные результаты тестов и вносили неверную информацию в электронную систему здравоохранения, оттуда они попадали в приложение "Вдома". Согласно предварительной информации, поддельных тестов сделали около 600.

Правоохранители провели обыски в офисе агентства и по месту жительства работников. Во время обысков были обнаружены сфальсифицированные справки о прохождении ПЦР-тестов, компьютерная техника и черновые записи.

"Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении указанным лицам. Речь идет о мошенничестве, совершенном в крупных размерах - ч. 4 ст. 190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве разоблачили пару, которая продавала поддельные ковид-сертификаты и ПЦР-тесты через чат-бот.

Также сообщалось, что Минздрав требует отстранять от работы главврачей, подозреваемых в подделке Сovid-сертификатов.