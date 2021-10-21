Комитет парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании 20 октября решил оборудовать в здании Верховной Рады пункт вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщается на странице комитета в Фейсбуке.

На заседании депутаты пересмотрели предыдущее решение по поводу постановления № 6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19", в котором предлагалось на период карантина установить дополнительные условия допуска к админзданиям парламента для народных депутатов, работников и посетителей, а также представителей СМИ.

Как сказал председатель комитета Михаил Радуцкий, внедрение предложенных постановлением мер требует времени. Поэтому было предложено добавить в текст постановления следующие предложения:

поручить Аппарату Верховной Рады не позднее 15 ноября обеспечить оборудование постов охраны, через которые будет осуществляться допуск людей в админздания, соответствующими техническими средствами для выполнения условий допуска, предусмотренных постановлением;

поручить Аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Верховной Рады в пленарные недели.

Также депутаты заслушали главного санитарного врача Игоря Кузина и представителей Минздрава о текущем положении с заболеваемостью COVID-19 и обеспеченности койко-местами для госпитализации пациентов с COVID-19. Во время обсуждения члены комитета предложили ужесточить проверки требований красной зоны и наличия COVID-сертификатов, разработать план развертывания мобильных госпиталей в регионах, расширить сеть пунктов вакцинации.

Как писала "Страна" в начале октября, Радуцкий предложил пускать нардепов в Раду только по ПЦР-тестам или сертификатам о прививках.

Также мы сообщали, что в Раде поддержали выделение Минкульту 25 миллионов на пропаганду вакцинации от коронавируса.