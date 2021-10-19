В Украине все больше больших городов переходят в красную, самую жесткую, зону карантина.

По сути это локдаун.

Но в нынешнем сезоне он особый. Требования прекратить работу не распространяются на те заведения и учреждения (рестораны, торговые центры, спортзалы и прочее), где персонал и клиентура на 100% имеет ковид-сертификаты.

Именно поэтому после введения "красной зоны" в пунктах вакцинации столпились очереди - чтобы выйти из-под запретов локдауна. Разве что правила работы транспорта зависят от решений местной власти и напрямую вакцинации не касаются.

Подробнее о правилах красной зоны - в материале "Страны".

Первым 15 октября туда отправился Херсон. С 18 октября еще четыре области - Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская.

Отметим, что из-за нормы о возможности сфере услуг работать при условии 100% вакцинации сотрудников и посетителей, карантин в украинских "красных зонах" принял гибридный характер: все эти заведения получают возможность функционировать в обычном режиме лишь имитируя проверку сертификатов на входе. Конечно, так действуют далеко не все, но явление уже очень распространено.

"Страна" рассказывает, что происходит в этих городах.

Херсон. Очереди на маршрутки

Херсонская область 15 октября первой попала в красную зону. Жители региона, узнав о вводимых ограничениях, массово хлынули в поликлиники, чтобы сделать прививку от коронавируса. Ажиотаж был настолько большой, что медики физически не успевали принимать всех желающих, некоторым людям даже становилось плохо в очередях.

Сегодня в Херсоне из-за антиковидных ограничений наблюдается настоящий транспортный коллапс. На остановках образовались огромные очереди. Из-за того, что разрешено использовать только сидячие места, на рейсы не вышли многие маршрутки - им невыгодно ездить полупустыми.

По этой причине на остановках общественного транспорта наблюдаются массовые очереди. Сотни херсонцев утром так и не смогли вовремя уехать на работу. По данным властей, чиновники рассматривают механизм компенсации для перевозчиков в период карантина, чтобы маршрутки продолжили работу.

Очереди на транспорт в Херсоне. Фото: most.ks.ua

На улицы города вышли 12 противоковидных патрулей. Помимо ситуации на улицах, они контролируют пассажиропоток маршруток. Только в первые дни действия "красной" зоны в области составили 343 админпротокола за нарушение карантина, из которых 41 протокол - по которому предусмотрен минимальный штраф в размере 17 тысяч гривень. В отношении граждан полицейские вынесли 302 постановления о штрафах в размере от 170 до 255 грн.

Из-за заполняемости больниц на более 95% здесь хотят развернуть военный госпиталь. Такое предложение поступило на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ситуация в городе критическая - новых больных госпитализируют в больницы, которые находятся в Херсонской области. По словам и.о. заммэра Романа Головни, госпитализация проводится в ближайшие больницы. В частности, в город Алешки; отрабатывается вариант Белозерской районной больницы.

При этом, руководство города заверяет, что вопрос с поставками кислорода решен. Работает новый склад кислорода, однако дефицит продолжает увеличиваться.

Днепр. Досрочные каникулы в школах

В Днепре с 18 октября в заведения общественного питания не пускают посетителей без ПЦР-теста, сделанного не позже, чем за 72 часа, или ковид-сертификата. Также, если ресторан работает полноценно, а не только навынос, то 100% его сотрудников, а также посетителей, должны иметь ковид-сертификаты.

Такое же требование к работникам кинотеатров и вообще заведениям сферы услуг, а также к фитнес-центрам. Школы города ушли на осенние каникулы на неделю раньше, чем было запланировано.

В первые дни "красной" зоны в Днепре выстраиваются огромные очереди в центры вакцинации. Днепряне побежали вакцинироваться, ведь многих людей элементарно не допускают к работе. Горожане заполонили коридоры учреждений, где действуют центры вакцинации.

Больше всего людей собралось в культурно-деловом центре "Менора", где очередь на вакцинацию заняла весь просторный коридор. До 18 октября в центрах вакцинации такого ажиотажа не наблюдалось. Так что в Минздраве, можно сказать, добились своей цели в отношении тотальной вакцинации.

Очередь на вакцинацию в "Меноре"

А вот общественный транспорт продолжает работать практически в обычном режиме. Справки и тесты у пассажиров не требуют. Сохраняется только требование о масках и соблюдении дистанции.

В больнице Мечникова COVID-реанимация переполнена в несколько раз. В 6-коечном отделении находится 28 крайне тяжелых терминальных больных. Они дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания выражают только жестами. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Жители Днепра пишут о том, что сертификаты просят показать и на входе в ЦУМ. "Без него не впускают. Физически", - написала на своей странице в Facebook Ольга Палий.

Подробнее о том, как живет Днепр в красной зоне - в материале "Страны".

Запорожье. Ограничения остались на бумаге

В Запорожье местные власти сначала выпустили постановление о работе общественного транспорта. В нем говорилось, что у пассажиров могут потребовать ковид-сертификат, ПЦР-тест или справку для проезда на время карантина, выданную с места работы.

Правда, потом передумали и ограничились только тем, что пассажиров в общественном транспорте не должно быть больше, чем мест для сидения. Также установили ограничения на перевозку пенсионеров и других льготников в час пик с 6:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

При этом местные СМИ пишут, что по факту никто эти правила в первый день перехода в "красную зону" не соблюдал. Маршрутки были переполнены, как обычно.

В развлекательные заведения, гостиницы, рестораны, бассейны и спортзалы должны пускать только вакцинированных, либо посетителей с ПЦР-тестом. Их сотрудники должны быть на 100% вакцинированы.

Как пишет сайт Запорожья 061.ua, полицейские начали инспектировать ТРЦ и проверять персонал и посетителей на соблюдение карантинных ограничений и наличие сертификатов.

Одесса. Действует "гибридный" карантин

В Одессе, которая с понедельника перешла в красную зону, практикуется "гибридный" карантин - часть заведений требуют в обязательном порядке ковид-сертификат от своих посетителей, часть - пускают всех желающих. На некоторых точках появились объявления для посетителей о том, что их не будут обслуживать без наличия ковид-сертификатов.

Объявление для посетителей на дверях магазина в Одессе. Фото: Думская

С утра 18 октября на дорогах Одессы автомобилей почти вдвое меньше, чем обычно. В общественном транспорте должна соблюдаться дистанция между пассажирами, ношение масок обязательно. При входе в трамваи и троллейбусы водители напоминают о масках, но спокойно пускают в вагоны всех желающих, вне зависимости в масках они или нет. Многие маршрутки колесят по городу с плотно закрытыми занавесками окнами, маскируя переполненные салоны.

Крупнейшие продовольственные и непродовольственные рынки Одессы продолжают работать в прежнем режиме, продавцы не обращают внимания на "безмасочников".

Мелкие торговые вещевые точки и "наливайки" - заведения для быстрого опохмеления в спальных районах Одессы никакие карантинные запреты не работают.

Большинство спортивных залов Одессы пока открыты. По утверждениям владельца одесского фитнес-клуба Игоря Кравченко, к введению красной зоны в городе в его заведении были готовы, потребовав у тренеров заранее вакцинироваться.

По данным одесских волонтеров, мест в одесских ковид-больницах нет. "Скорая" едет на вызов по 4-5 часов. Одесситов начали госпитализировать в Овидиополь, Беляевку и Черноморск.

В ковидных отделениях персонала не хватает - работают по 1-2 медсестры на 50-60 пациентов.

Более подробно о том, что происходит в Одессе - в репортаже "Страны".

Донецкая область

В Славянске Донецкой области, по сообщению местных СМИ, локдауна не случилось.

Рестораны, магазины (в том числе, с одеждой и игрушками), салоны красоты работают в обычном режиме. При этом работать они могут только в одном случае - при наличии ковид-сертификатов у 100% сотрудников и клиентуры.

Таким образом, или вся сфера обслуживания в Славянске успела привиться, или же местный бизнес решил не соблюдать карантин.

На ж/д-вокзале многие не носят маски. Дистанцию при посадке в поезда пассажиры соблюдать особо не стремятся.

По данным справочного бюро, ограничений в работе вокзала и транспорта в связи с введением красной зоны карантина в Славянске вводить не планируют.

В Краматорске местные СМИ сообщают, что в прививочные центры выстроились огромные очереди.

Также местная полиция проводит антиковидные патрули по всем местам массового скопления людей, в том числе - на транспорте. Проверяют маски и ковидные сертификаты.

В Дружковке местный роддом перепрофилировали под ковидную больницу. Отметим, что в городе это единственное родильное отделение - и теперь мамам придется ездить рожать в соседние города. Здесь также вывели на улицы ковидные патрули.

Львов - карантинный доброволец

С 18 октября Львов самостоятельно начал жить по правилам "красной" зоны - без решения из Киева.

В городе наблюдаются те же длинные очереди на вакцинацию, как и в других местах. Сотни людей нацелены сделать прививку от Covid-19, чтобы не потерять работу.

Фото: NTA

Также в сети появились видео, где полицейские начали проверять невакцинированных сотрудников заведений общепита. На кадрах правоохранители разъясняют работнику шаурмичной, что он обязан быть вакцинирован.

"Я просто слышал, что это с первого числа", - оправдывается парень.

"С 1 [ноября] это для всех посетителей, которых заведение должно проверять. А с 18 октября для всех работников заведения. С сегодняшнего дня все приступают к работе только вакцинированными", - поясняют проверяющие.

На первый раз они сделали предупреждение.