Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что необходимо блокировать пользователей в социальных сетях, которые занимаются распространением ложной информации о "вредной вакцинации", а также призвал украинцев не ждать критического момента и вакцинировать себя и своих близких.

Об этом он написал пост в своем Телеграм-канале.

"Последние недели каждое утро (как и полгода тому назад, когда был пик) я начинаю с того, что смотрю статистику по коронавирусу. А также новости о COVID-19. В регионах, где красная зона, начинаются огромные очереди на вакцинацию. Но ждать пока регион объявят красным - не стоит. Стоит идти и вакцинироваться, и таким образом не доводить ситуацию в отдельных регионах до критической", - написал Ткаченко.

В пример он привел случай, который недавно произошел во Львове. Как сообщил министр, трое мужчин пережили операции по ампутации конечностей из-за связанных с COVID-19 осложнений. Они не были вакцинированы, как и 95% заболевших, который сейчас находятся в реанимации и уже в обычных - ковидних - палатах.

"Одновременно с этим я вижу посты в социальных сетях о "вредности вакцин", о "5G" и "всемирном заговоре". Я считаю, что "авторов", которые распространят ложную информацию, надо блокировать. Увидел фейк - жми "жаловаться". Это должно стать нормой, если мы хотим остановить пандемию", - поделился своей идеей Ткаченко.

Он также посоветовал читателям вакцинироваться и призывать к этому свое окружение.

"И пусть информационная кампания на ТВ и онлайн по этому поводу вас дополнительно мотивирует к этому", - добавил автор.

Напомним, уже сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила ужесточить карантин в четырех областях. Так, было принято решение с субботы перевести Сумскую область в "красную" зону карантина.

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