Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила ужесточить карантин в четырех областях. В частности, такие меры велено ввести в тех районах, где наблюдается много заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

По данным портала, речь идет о Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Там поручили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм и увеличить коечный фонд. Кроме того, там поручили ввести дополнительные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшее количество заболевших.

Напомним, в Украине официально уже шесть регионов находятся в "красной" зоне. Херсонская область стала первым регионом Украины, где ввели ограничения.

С понедельника красную зону карантина перевели еще четыре области Украины: Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую.

Сегодня стало известно, что Сумскую область с субботу переводят в "красную" зону карантина.

Кроме того, Львов начал жить по правилам "красной" зоны. Такое решение приняли местные власти. Их примеру последовал и Житомир.

Между тем, мэр Киева заявил, что столица находится на пороге красной зоны карантина.