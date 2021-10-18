Киев в настоящее время может быть отнесен к "красной" зоне карантина ввиду 70% занятости коек, зарезервированных для инфицированных Covid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в понедельник, 18 октября.

По словам Радуцкого, в настоящее время Киев ввёл вторую очередь больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Больницы Киева сегодня загружены на 70% , и это уже причина, чтобы объявлять "красную" зону карантинных ограничений.

Чиновник напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин и принимать решение, к какой карантинной зоне относится тот или иной регион, должны на местном уровне.

Ранее "Страна" сообщала, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат из фракции "Слуги народа" Михаил Радуцкий предложил пускать в парламент только по документам о вакцинации от коронавируса или по ПЦР-тесту.

Также мы информировали, что в опорных больницах Одессы закончились места для людей, больных COVID-19, и не хватает медицинского персонала.