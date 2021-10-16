В опорных больницах Одессы закончились места для людей, больных COVID-19, и не хватает медицинского персонала.

Об этом сообщает руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

"Мест в городе нет. "Скорая" едет по 4-5 часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск. С трудом за утро госпитализированы трое пациентов с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область", - рассказала Ножевникова.

По словам волонтера, разворачивать дополнительные отделения под COVID-19 скоро станет невозможно, ведь в них просто некому будет лечить. Также Ножевникова сообщает, что не нужно забывать о людях, которые страдают от других заболеваний и тоже нуждаются в помощи.

"В ковидных отделениях персонала не хватает. Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь", - объясняет волонтер.

Волонтеры организации за одно лишь утро выдали более 20 концентраторов, а звонков от людей, которые просят посодействовать в получении кислорода, сотни.

Ножевникова призывает людей вакцинироваться и отвести на эту процедуру пожилых людей, которые являются основной группой риска. По ее словам, при вакцинации группы риска снижается нагрузка на всю систему, и это позволит врачам оказывать качественную помощь больным.

"Болеют и дети. В ковидном отделении детской больницы уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислороде. У нас уже есть пациенты 20 лет и много появилось 30-40 летних", - рассказала руководитель организации.

Екатерина Ножевникова обнародовала аудиозапись, на которой зафиксировано несколько телефонных разговоров с людьми, просящими помочь их больным родственникам. Среди звонящих - жители Харькова, которые по ошибке обратились в одесскую организацию. В частности, слышно, как какая-то женщина плачет, объясняя, что у ее родственницы сатурация 10, а в харьковских больницах нет мест. Другая женщина - одесситка - рассказывает, как отказали в госпитализации ее 81-летней матери.

"Вся страна "горит", - подытоживает Ножевникова.

Волонтер Екатерина Ножевникова сообщила о катастрофической ситуации с Covid-19. Источник: Facebook/Екатерина Ножевникова

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав Украины утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 в период действия карантина, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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