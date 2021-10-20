Крупнейшая американская газета The New York Times написала о проблемах с вакцинацией от коронавируса в Украине и поддельных Covid-сертификатах, о которых "Страна" сообщала еще летом.

Статья опубликована на сайте The New York Times.

The New York Times пишет, что смертность от коронавируса в Украине растет на фоне низкой вакцинации и распространения поддельных Covid-сертификатов.

В издании обратили внимание на то, что в Украине самый низкий уровень вакцинации населения от коронавируса среди европейских стран. В NYT считают, что у органов здравоохранения Украины есть две проблемы: скептическое отношение населения к вакцинации от коронавируса и продажа поддельных Covid-сертификатов.

"Распространение фальшивых сертификатов о вакцинации в стране, которая много лет страдала от коррупции во многих сферах общественной жизни, грозит подорвать борьбу Украины с вирусом", - говорится в статье.

Издание говорит, что подделкой сертификатов занимаются больницы. Мошенники не просто подделывают внешний вид документа, но и вносят данные в государственные базы, что приводит к завышению данных о вакцинации. Однако даже с поддельными данными уровень вакцинации в Украине остается самым низким в Европе.

Точно так же, пишет NYT, могут быть занижены и реальные показатели по новым случаям болезни, учитывая низкий уровень тестирования в стране.

Напомним, с 21 октября в межобластной транспорт Украины смогут попасть только обладатели ковид-сертификатов.

Также сообщалось, что глава Минздрава Виктор Ляшко хочет забирать лицензии у клиник, которые подделывают ковид-сертификаты.