Новые правила пассажирских перевозок, которые заработают в Украине с 21 октября 2021 года, не затронут общественный транспорт в городах и перевозки в пределах одной области.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с 21 октября 2021 года в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок.

"Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры имеют COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Мы говорим и о железнодорожном, и об авиационном, и об автобусном транспорте. Общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются", - подчеркнул премьер.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как будут работать новые карантинные правила для транспорта с 21 октября и почему Украину может ждать транспортный коллапс.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасности будут разрешены при наличии у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или одной дозы двухдозной вакцины для регионов желтого уровня эпидемической опасности, или отрицательного ПЦР-теста, который действует 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Напомним, за несоблюдение "ковидных" правил поездок пассажирами и водителями будут штрафовать перевозчиков.