Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что ситуация с коронавирусом в Украине становится ужасающей и для многих жителей наше страны текущая осень может стать последней. Выходом из сложной эпидемической ситуации он считает вакцинацию.

"Красивая осень, но похоже для многих это последняя осень в этом году и вообще в жизни последняя. Но ситуация х@еновая и это мягко сказано...То что больницы забиты - это мягко сказано, если кто-то из депутатов говорит, что в больницах еще есть места - он врет", - сказал доктор Комаровский.

При этом, по его словам, возникает еще одна проблема. Люди, которые ранее купили ковид-сертификат решают все таки привиться от коронавируса, но не могут, ведь у них уже есть сертификат.

"99% людей, которые в реанимациях - не привиты! Большинство тех, кто в больницах - не привиты!...И на этом фоне куча народа рассуждает об отдаленных последствиях вакцинации...Если у кого-то еще мозги остались, пожалуйста, привейтесь, потому что это плохо кончится", - призвал Комаровский украинцев.

Напомним, в Украине увеличивается масштаб коронавирусной эпидемии. Только за 19 октября выявили 18 912 новых случаев заражения.

Также "Страна" сообщала, что в Херсоне коронавирусные больницы заполнены на 100% и людей везут в область.