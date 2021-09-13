Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, нужно ли всем детям носить ортопедическую обувь для профилактики плоскостопия. По его словам, лучшей профилактикой является бег, а не специальная обувь.

Об этом врач написал в новом посте в своем Инстаграме.

Тему ортопедической обуви подняла одна из подписчиц доктора. Она процитировала слова своего ортопеда, заявившего, что всем городским детям нужна обувь с задником, чтобы крепко держать стопу.

"Я, конечно, уточнила о том, что мировые врачи против ортопедической обуви всем подряд без серьезных показаний. Но она сказала, что наши дети бегают по ровной поверхности (дома, на улице), и поэтому нужна такая обувь. Вот если бы мы жили в деревне, где можно спокойно бегать босиком по улице, тогда она не стала бы выписывать. Но в городских условиях всем нужна обувь", - написала женщина. И спросила, есть ли здравый смысл в рекомендациях ортопеда.

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Комаровский ответил, что спокойно ходить по ровной поверхности, полностью распластывая стопу, действительно опасно. Однако большинство детей не ходят спокойно - они именно бегают.

"Когда же ребенок бегает, то нет никакой ровной подошвы, она изгибается. Нагрузка на ногу все время меняется. Вообще лучшая профилактика плоскостопия – это бег, и все равно где: в квартире, по лестницам, в парке, по улицам. И если ребенок бегает, то ему никакая обувь не нужна в принципе. В общем, для профилактики ортопедических проблем нужен активный образ жизни: чтобы ребенок прыгал, бегал, скакал по лестнице", - резюмировал педиатр.

По его мнению, если хотя бы час в день у ребенка есть физические нагрузки, заставляющие его бегать и прыгать, то никакая обувь ему не нужна.

Он добавил, что очень хорошая вещь для правильных физических нагрузок – это шведская стенка.

"Еще раз повторяю раз и навсегда. Обувь ребенку нужна для трех целей: защитить от травм, обогреть, если холодно, а также, чтобы не нервничала бабушка. Больше никаких целей нет. Если вы договорились: в доме не холодно, все сделано, чтобы не было травм, бабушки не нервничают, если ребенок ходит босиком, то бегайте на здоровье без всякой обуви. Тем более ортопедической", - написал Комаровский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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