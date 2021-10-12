Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что нардепа Антона Полякова, котого вчера, 11 октября, похоронили в Чернигове, вероятно, хотели не убить, а просто напугать и скомпрометировать.

Об этом со ссылкой на заявление доктора Комаровского сообщает "Украина 24".

Комаровский, комментируя тот факт, что в крови Полякова нашли метадон, заявил, что его производят фармацевтические заводы и применяют для лечения наркотической зависимости. При этом известно о побочных эффектах метадона, которые проявляются при комбинации его с другими препаратами. К примеру, у пациента могут нарушиться функции дыхания, вероятно и угнетение центральной нервной системы.

Врач также обратил внимание, что комбинация алкоголя с метадоном - как было с Поляковым - не является на сто процентов летальной. Кроме того, по мнению Комаровского, нардеп не стал бы сознательно это делать.

"Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный, не пил бы крепкий алкоголь в прикуску с метадоном - это очевидно. Я абсолютно уверен в том, что те, кто подсыпали ему это - если ему действительно подсыпали, не ставили цель его убить. Напугать, показать его валяющегося в грязи, дискредитировать, вывезти куда-то и там поучить - это я допускаю", - заявил Евгений Комаровский.

Напомним, "Страна" писала о том, что в депутатской группе "За будущее", в которой состоял Поляков, не верят в естественную смерть нардепа.

Также мы сообщали, что таксист, в машине которого нардеп Поляков потерял сознание, признался в даче ложных показаний.