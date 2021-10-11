Нардепа Антона Полякова пересадили из другой машины в автомобиль такси, в котором он вскоре потерял сознание. Об этом заявил таксист, который раньше говорил правоохранителям, что подобрал своего клиента на улице. За смену показаний таксиста якобы избили в отделении полиции.

Об этом рассказал его адвокат, передает ТСН.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли на другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", - рассказала адвокат.

По словам адвоката, его подзащитный провел в отделении полиции вместо трех часов почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же от адвоката скрывали, где допрашивают таксиста и когда освободят. Но судиться с полицейскими таксист не будет.

"Он обычный парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.

В то же время адвокат подтверждает предыдущие показания своего клиента, что в его машину нардеп Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги шеи. Поэтому водитель нарушил ПДД, чтобы доставить его в больницу. Как раз в это время его и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в скорую.

По данным ТСН, у таксиста есть криминальное прошлое. В частности, с 2017 года он является подсудимым по делу о торговле людьми (ст. 149 ч. 2).

"08.11.2017 в 17.00 находясь в аэропорту "Борисполь", совершил перемещение людей через государственную границу Украины, с целью их эксплуатации, с использованием обмана, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц. 16.11.2017 года с СУ ГУНП поступила информация по факту установления дополнительного эпизода о перемещении 20.10.2017 года в Турцию с целью предоставления сексуальных услуг гражданки В.А. С 1998 г.р.", - говорится в деле.

Напомним, в ночь на пятницу, 8 октября, в Киеве умер народный депутат Антон Поляков. Одним из первых о его смерти сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

В полиции официально подтвердили смерть нардепа. По данным правоохранителей, депутату стало плохо в такси, но приехавшие медики скорой помощи не смогли его спасти. Открыто уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".

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