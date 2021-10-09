Скончавшемуся народному депутата Антону Полякову, который умер в ночь с 7 на 8 октября в такси, могли подсыпать метадон в алкоголь.

Об этом сообщил источник "Страны" в следственных органах.

"Алкоголь максимально усиливает эффект от метадона. Вплоть до фатального уровня. Трудно предположить зачем Поляков по своей воле решил смешать эти субстанции, так как эффект хорошо известен и те, кто потребляет метадон алкоголь одновременно с ним не пьёт. Поэтому версия с умышленным отравлением с учётом новых данных получает дополнительные аргументы", - заявил источник.

История смерти молодого народного депутата Антона Полякова обрастает новыми деталями. 33-летний политик скончался в ночь с четверга на пятницу на заднем сидении такси. Полиция озвучила свои версии. Все они сходятся к тому, что Поляков либо умер от проблем со здоровьем - то есть, естественных причин, либо отравился каким-то веществами или алкоголем.

"Страна" собрала всю главную информацию по итогам дня и проанализировала ее.

Как сообщила сегодня народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко, у скончавшегося народного депутата Антона Полякова токсикологи нашли в крови алкоголь и метадон. По ее информации, это показала токсикология.