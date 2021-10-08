Опубликовано видео с места гибели народного депутата Антона Полякова, которому в ночь на пятницу, 8 октября, стало плохо в автомобиле такси и вопреки усилиям медиков скорой помощи народный избранник скончался.

На видео запечатлен осмотр места происшествия и тела умершего, которое лежало на земле рядом с автомобилем такси.

Как сообщают в полиции, для установления причины смерти тело Полякова направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "Естественная смерть".

"В настоящее время следствие отрабатывает несколько версий смерти народного депутата: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти и отравлению неизвестным веществом, как самостоятельно, так и неизвестным лицом. У нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия, согласно которому причиной смерти является острая коронарная недостаточность, то есть ишемическая болезнь сердца. Назначено несколько экспертиз с целью выявления токсических, ядовитых, наркотических психотропных и медицинских веществ, которые установят окончательную причину смерти", - сообщил глава полиции Киева Иван Выговский.

Напомним, ночью 8 октября в Киеве умер народный депутат Поляков. Одним из первых о смерти депутата сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

В полиции официально подтвердили смерть нардепа. По их данным, депутату стало плохо в такси, а умер он в карете "скорой". Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".

Ранее "Страна" рассказывала о версиях смерти нардепа Антона Полякова. Также мы публиковали фото с места трагедии.

На заседании Верховной Рады 8 октября память нардепа Полякова почтили минутой молчания.

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