В полиции уточнили версии гибели нардепа Антона Полякова
В полиции уточнили версии смерти народного депутата Антона Полякова, который внезапно скончался в Киеве минувшей ночью.
Версий всего три:
- Хронические заболевания, которые могли привести к смерти
- Отравление неизвестными веществами самостоятельно.
- Полякова отравил кто-то другой.
Напомним, что по словам главы столичной полиции Ивана Выговского, следствие склоняется к версии о естественной смерти Полякова.
Как сообщалось, ночью 8 октября в Киеве внезапно умер народный депутат Поляков. Одним из первых о смерти народного избранника сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.
В полиции официально подтвердили смерть нардепа. По данным правоохранителей, депутату стало плохо в такси, а умер он в карете "скорой". Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".
Ранее "Страна" рассказывала о версиях смерти нардепа Антона Полякова. Также мы публиковали фото с места трагедии.
На заседании Верховной Рады 8 октября память нардепа Полякова почтили минутой молчания.
Также мы собрали все, что известно о нардепе Антоне Полякове.