В полиции уточнили версии смерти народного депутата Антона Полякова, который внезапно скончался в Киеве минувшей ночью.

Версий всего три:

Хронические заболевания, которые могли привести к смерти Отравление неизвестными веществами самостоятельно. Полякова отравил кто-то другой.

Напомним, что по словам главы столичной полиции Ивана Выговского, следствие склоняется к версии о естественной смерти Полякова.

Как сообщалось, ночью 8 октября в Киеве внезапно умер народный депутат Поляков. Одним из первых о смерти народного избранника сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

В полиции официально подтвердили смерть нардепа. По данным правоохранителей, депутату стало плохо в такси, а умер он в карете "скорой". Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".

Ранее "Страна" рассказывала о версиях смерти нардепа Антона Полякова. Также мы публиковали фото с места трагедии.

На заседании Верховной Рады 8 октября память нардепа Полякова почтили минутой молчания.

Также мы собрали все, что известно о нардепе Антоне Полякове.