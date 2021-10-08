Следствие склоняется пока к версии о естественной смерти нардепа Антона Полякова, который внезапно скончался в ночь на пятницу, 8 октября. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.

"Сказать, что это было умышленное убийство мы не можем", - сказал Выговский, но при этом он призвал дождаться результатов экспертиз.

"Что касается информации о повреждениях на шее Полякова, то эксперт на месте сказал, что это повреждение могло произойти, когда его вытаскивали из машины. В целом повреждений на нем не было" - сообщил Выговский.

Напомним, ночью 8 октября в Киеве умер народный депутат Поляков. Одним из первых о смерти депутата сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

В полиции официально подтвердили смерть нардепа. По их данным, депутату стало плохо в такси, а умер он в карете "скорой". Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".

Ранее "Страна" рассказывала о версиях смерти нардепа Антона Полякова. Также мы публиковали фото с места трагедии.

На заседании Верховной Рады 8 октября память нардепа Полякова почтили минутой молчания.

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