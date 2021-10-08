По делу о смерти народного депутата Антона Полякова правоохранители допросили Руслана Джамбулатова, помощника народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход, которой стало плохо после известия о смерти парламентария.

Об этом сообщает источник "Страны".

"Он допрошен. Но не задержан", - уточнил источник "Страны" и добавил, что Джамбулатов и Поляков проводили тот вечер вместе. Однако пока у следствия нет информации, что он может быть как-то причастен к смерти нардепа.

Напомним, 8 октября патрульные полицейские остановили такси за нарушения ПДД и обнаружили на заднем сидении нардепа Полякова без сознания. На место событий приехала "Скорая", но медики не смогли реанимировать Полякова. Как показало вскрытие, он умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

За несколько дней до смерти он рассказал, как "слугам народа" платили за голосование за законопроект об олигархах прямо в туалете Верховной Рады.

Также "Страна" сообщала, что глава комитета по соцполитике Галина Третьякова не только не расстсроилась, но и порадовалась смерти нардепа.